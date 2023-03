Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UEL | La @OfficialASRoma avanza ai quarti di finale di @EuropaLeague pareggiando al ritorno contro la… - LaStampa : Sorteggi Europa League: Juve-Sporting Lisbona e Roma-Feyenoord - sportli26181512 : Tabellone #EuropaLeague: le possibili combinazioni per #Roma e Juve. Ecco le date: I sorteggi di Nyon hanno definit… - RosarioLavorgna : Completati anche i sorteggi per quanto riguarda I quarti di finale di Europa League, saranno Sporting Lisbona e Fey… - Silvestrica11 : RT @Milannews24_com: #Milan, la storia ti sorride: con le italiane in Europa… -

Tutti i dettagli suidelle italiane Ale 13.00 a Nyon sono andati in scena idei quarti di finale diLeague. La Juventus ha pescato lo Sporting e in una eventuale semifinale ......02:57 Via alla cerimonia Cominciata la cerimonia deidiLeague. Presenta il giornalista Pedro Pinto. 2023 - 03 - 17 12:55:00 Cinque minuti aiCinque minuti al via del ...Juventus e Roma in corsa inLeague, la Fiorentina tra le prime otto in Conference: le avversarie delle italiane neidei quarti di finaleJuventus e Roma ancora in corsa inLeague dopo gli incroci degli ottavi di finale. Alle 13.00 da Nyon è scattato il sorteggio dei quarti e delle semifinali, dove le ...

Sorteggi Champions, Europa e Conference League in diretta la Repubblica

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Questo l'esito del sorteggio dei quarti di finale di Europa League, svoltosi a Nyon: Manchester United (Ing)-Siviglia (Spa) Juventus (Ita)-Sporting Lisbona (Por) Bayer ...Si è concluso da pochi minuti il sorteggio dei quarti di finale di Europa League che ha anche determinato il percorso fino alla finale del 31 maggio. Evitato un derby italiano per Juventus e Roma che ...