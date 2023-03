Sorteggi Europa League e Conference, gli avversari delle italiane (Di venerdì 17 marzo 2023) Come se non bastasse la tensione alle stelle per gli accoppiamenti delineati nei quarti di finale di Champions League (con la sfida tutta tricolore fra Napoli e Milan, con l’Inter che invece sfiderà il Benfica), l’urna di Nyon ha riservato grandi sorprese anche per quanto riguarda il Sorteggio delle sfide delle squadre italiane impegnate nella fase ad eliminazione diretta di Europa League e di Conference League. Con la presenza di ben 6 club tra le tre competizioni, oggi l’attenzione dei tanti appassionati di pallone del nostro Paese era tutta rivolta alle palline estratte nella sede dell’Uefa. Il destino ha voluto che Juventus e Roma, impegnate in un cammino tutt’altro che scontato nella seconda competizione continentale, non avessero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Come se non bastasse la tensione alle stelle per gli accoppiamenti delineati nei quarti di finale di Champions(con la sfida tutta tricolore fra Napoli e Milan, con l’Inter che invece sfiderà il Benfica), l’urna di Nyon ha riservato grandi sorprese anche per quanto riguarda ilsfidesquadreimpegnate nella fase ad eliminazione diretta die di. Con la presenza di ben 6 club tra le tre competizioni, oggi l’attenzione dei tanti appassionati di pallone del nostro Paese era tutta rivolta alle palline estratte nella sede dell’Uefa. Il destino ha voluto che Juventus e Roma, impegnate in un cammino tutt’altro che scontato nella seconda competizione continentale, non avessero ...

