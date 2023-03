Sorteggi di Europa League, Juve-Sporting Lisbona e Feyenoord-Roma (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono finiti da poco i Sorteggi per i quarti di finale di Uefa Europa League. Per le italiane che hanno passato il turno è stato un Sorteggio tutto sommato benevolo. Le gare di andata dei quarti di finale si giocheranno giovedì 13 aprile 2023. Il ritorno è previsto per giovedì 20 aprile 2023. Sorteggiato anche il tabellone completo per determinare la “squadra di casa” alle semifinali. L’andata delle semifinali è in programma per giovedì 11 maggio 2023. Il ritorno, invece, per giovedì 18 maggio 2023. Mercoledì 31 maggio a Budapest si giocherà la finale. Per il Manchester United, dopo il Betis, un’altra sfida sfida impegnativa contro il Siviglia, un’altra spagnola. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Friburgo, pesca lo Sporting ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) Sono finiti da poco iper i quarti di finale di Uefa. Per le italiane che hanno passato il turno è stato uno tutto sommato benevolo. Le gare di andata dei quarti di finale si giocheranno giovedì 13 aprile 2023. Il ritorno è previsto per giovedì 20 aprile 2023.ato anche il tabellone completo per determinare la “squadra di casa” alle semifinali. L’andata delle semifinali è in programma per giovedì 11 maggio 2023. Il ritorno, invece, per giovedì 18 maggio 2023. Mercoledì 31 maggio a Budapest si giocherà la finale. Per il Manchester United, dopo il Betis, un’altra sfida sfida impegnativa contro il Siviglia, un’altra spagnola. Lantus di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria contro il Friburgo, pesca lo...

