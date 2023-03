Sorteggi Conference League | tutti gli accoppiamenti di quarti e semifinali

(Di venerdì 17 marzo 2023): in diretta da Nyon, alle ore 14, la Fiorentina scopre la prossima avversaria Archiviati già ieri gli ottavi di finale, ora la Fiorentina scopre l’avversaria aidi finale. Calcionews24 segue LIVE idi. LE SQUADRE: Fiorentina (ITA), Gent (BEL), Nizza (FRA), Basilea (SVI), Lech Poznan (POL), AZ (OLA), Anderlecht (BEL), West Ham (ING). LIVE IDEIQ1: Lech Poznan-FiorentinaQ2: Gent-West HamQ3: Az Alkmaar-AnderlechtQ4: Basilea-NizzaS1: Q1-Q4S2: Q3-Q2 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lazio_story : #EuropaLeague e #ConferenceLeague: i #sorteggi dei quarti di finale e i due tabelloni - RaiNews : Sorteggi di Conference League la Fiorentina incontrerà i polacchi del Lech Poznan. Ecco tutti gli accoppiamenti… - FiorentinaUno : Il sorteggio e il quadro completo della #ConferenceLeague ?? Ecco il cammino che dovrà affrontare la #Fiorentina - CalcioFinanza : Il riepilogo dei sorteggi: ecco i quarti e le semifinali di Conference League #UECLdraw - susydigennaro : RT @napolimagazine: CONFERENCE LEAGUE - Sorteggi quarti di finale e semifinale, gli accoppiamenti: Lech-Fiorentina -

Calcionews24 segue LIVE idiLeague. LE SQUADRE: Fiorentina (ITA), Gent (BEL), Nizza (FRA), Basilea (SVI), Lech Poznan (POL), AZ ...Juventus - Sporting Lisbona e Feyenoord - Roma nei quarti di finale di Europa League. Neia Nyon l'urna regala il replay della finale dellaLeague per i giallorossi, che ritroveranno gli olandesi dopo il successo della scorsa stagione, mentre per gli uomini di Allegri ......e Sporting e la riedizione della scorsa finale di UEFA EuropaLeague. Contenuti top media Il tabellone dei quarti AFP via Getty Images Corpo articolo Oggi a Nyon si sono svolti i...

Sorteggi Champions League, Europa League e Conference League, in diretta: le avversarie delle italiane Corriere della Sera

Il sorteggio dei quarti di Europa League è in chiaroscuro ... Feyenoord-Roma è la finale di Conference League della scorsa stagione, decisa da una rete di Zaniolo, che adesso è andato in Turchia, al ...Tempo di sorteggio anche per la Fiorentina, impegnata nei quarti di finale di Conference League, con le gare di andata che verranno giocate il 13 aprile e quelle di ritorno il 20 dello stesso mese.