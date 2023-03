Sorteggi Conference League LIVE: la Fiorentina scopre la prossima avversaria (Di venerdì 17 marzo 2023) Sorteggi quarti Conference League: in diretta da Nyon, alle ore 14, la Fiorentina scopre la prossima avversaria Archiviati già ieri gli ottavi di finale, ora la Fiorentina scopre l’avversaria ai quarti di finale. Calcionews24 segue LIVE i Sorteggi di Conference League. LE SQUADRE: Fiorentina (ITA), Gent (BEL), Nizza (FRA), Basilea (SVI), Lech Poznan (POL), AZ (OLA), Anderlecht (BEL), West Ham (ING). LIVE I Sorteggi DEI QUARTI ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023)quarti: in diretta da Nyon, alle ore 14, lalaArchiviati già ieri gli ottavi di finale, ora lal’ai quarti di finale. Calcionews24 seguedi. LE SQUADRE:(ITA), Gent (BEL), Nizza (FRA), Basilea (SVI), Lech Poznan (POL), AZ (OLA), Anderlecht (BEL), West Ham (ING).DEI QUARTI ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI L'articolo proviene da Calcio News 24.

