Sorteggi Conference League: dove e quando vederli, ecco chi può pescare la Fiorentina (Di venerdì 17 marzo 2023) E' tempo di Sorteggi in Conference League. Venerdì 17 marzo alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si stabiliscono... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) E' tempo diin. Venerdì 17 marzo alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, si stabiliscono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sorteggi Conference League, data e orario dei quarti: quando e dove vederli: Eliminata la Lazio, resta invece in co… - sportli26181512 : Sorteggi Conference League: dove e quando vederli, ecco chi può pescare la Fiorentina: E' tempo di sorteggi in Conf… - cmdotcom : #Sorteggi #ConferenceLeague: dove e quando vederli, ecco chi può pescare la #Fiorentina - Partenopeo__doc : @Szobosalvs Qui si rischia di fare en plein con El e Conference e mandare 7 squadre ai quarti di coppe europee. Per… - DiMarzio : #UECL | @acffiorentina, i criteri per i sorteggi dei quarti di finale di #ConferenceLeague -