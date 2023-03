Sorteggi Champions League, svelata l’avversaria del Napoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Per la prima volta nella storia del club azzurro, il Napoli ha raggiunto i quarti di finale di Champions League e si prepara a scoprire la sua futura sfidante per sognare la semifinale. A partire dalle 12:00 si tengono a Nyon i Sorteggi per definire gli incroci tra le otto migliori squadre d’Europa. FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen Sorteggi: le possibili avversarie del Napoli I club approdati a questo traguardo sono: Milan, Inter, Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Non essendoci limiti da questa fase in poi di Champions League, il Napoli potrebbe incrociare anche le due rivali italiane. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, ha a disposizione qualsiasi possibile avversaria per i quarti della ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Per la prima volta nella storia del club azzurro, ilha raggiunto i quarti di finale die si prepara a scoprire la sua futura sfidante per sognare la semifinale. A partire dalle 12:00 si tengono a Nyon iper definire gli incroci tra le otto migliori squadre d’Europa. FOTO: Imago, Kvaratskhelia e Osimhen: le possibili avversarie delI club approdati a questo traguardo sono: Milan, Inter, Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid. Non essendoci limiti da questa fase in poi di, ilpotrebbe incrociare anche le due rivali italiane. La squadra di Luciano Spalletti, dunque, ha a disposizione qualsiasi possibile avversaria per i quarti della ...

