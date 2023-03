'Sono tornato', Donald Trump posta su Facebook per la prima volta dal 2021 (Di venerdì 17 marzo 2023) "I'm back", Sono tornato. Così Donald Trump posta su Facebook per la prima volta dal 2021, da quando era stato cacciato dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Il post include un breve filmato ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 17 marzo 2023) "I'm back",. Cosìsuper ladal, da quando era stato cacciato dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio. Il post include un breve filmato ...

