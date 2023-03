“Sono arrivate le forze dell’ordine”. Tv sotto choc. Alessandra Giudicessa, la brutta notizia sull’attrice (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuovi guai per Alessandra Giudicessa, una delle due gemelle di ‘Come un gatto in tangenziale’. Il film con Paola Cortellesi ambientata nella periferia romana di Bastoggi uscita nelle sale nel 2017 e premiata con tre Nastri d’argento. Oltre a Come un gatto in tangenziale, Alessandra e la gemella Valentina hanno partecipato anche al sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Le due gemelle, dopo il successo del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, hanno preso parte ad alcuni programmi televisivi. Sono state spesso ospiti delle trasmissioni di Paolo Bonolis come Avanti un altro e Barbara D’Urso. Nel 2019 Alessandra Giudicessa era stata destinataria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Misura poi revocata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuovi guai per, una delle due gemelle di ‘Come un gatto in tangenziale’. Il film con Paola Cortellesi ambientata nella periferia romana di Bastoggi uscita nelle sale nel 2017 e premiata con tre Nastri d’argento. Oltre a Come un gatto in tangenziale,e la gemella Valentina hanno partecipato anche al sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Le due gemelle, dopo il successo del film con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, hanno preso parte ad alcuni programmi televisivi.state spesso ospiti delle trasmissioni di Paolo Bonolis come Avanti un altro e Barbara D’Urso. Nel 2019era stata destinataria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Misura poi revocata ...

