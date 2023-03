Sondaggi Tp: 4 italiani su 10 favorevoli al riconoscimento figli di coppie dello stesso sesso (Di venerdì 17 marzo 2023) L’influenza del gruppo Wagner sull’immigrazione clandestina in Italia, il ruolo della Cina sullo scacchiere internazionale, il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso sono alcuni dei temi trattati dal Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 marzo 2023. Temi assai divisivi come vedremo. Nei giorni scorsi alcuni esponenti del governo hanno affermato che il gruppo russo Wagner starebbe incentivando i viaggi di migranti verso l’Italia per mettere in difficoltà il nostro Paese. A ritenere molto probabile questa eventualità è il 48,4%. Di diverso avviso il 46,7%: tra questi il 30,1% ritiene che questa accusa sia solo complottismo coltivato dal governo per coprire la propria incompetenza mentre per il 16,6% le ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 marzo 2023) L’influenza del gruppo Wagner sull’immigrazione clandestina in Italia, il ruolo della Cina sullo scacchiere internazionale, ildeidellesono alcuni dei temi trattati dalo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 14 e il 16 marzo 2023. Temi assai divisivi come vedremo. Nei giorni scorsi alcuni esponenti del governo hanno affermato che il gruppo russo Wagner starebbe incentivando i viaggi di migranti verso l’Italia per mettere in difficoltà il nostro Paese. A ritenere molto probabile questa eventualità è il 48,4%. Di diverso avviso il 46,7%: tra questi il 30,1% ritiene che questa accusa sia solo complottismo coltivato dal governo per coprire la propria incompetenza mentre per il 16,6% le ...

