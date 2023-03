Sondaggi: primo stop per la Meloni, Schlein mette nell’angolo Conte e Renzi (Di venerdì 17 marzo 2023) Luna di miele finita fra gli italiani e il governo di Giorgia Meloni? E’ presto per dirlo, e anzi la popolarità della Presidente del Consiglio è stabile e tutt’altro che in discussione. Ma i Sondaggi, dopo mesi di crescita costante, registrano il primo stop per Fratelli d’Italia, il partito della Meloni, che perde anzi qualche decimale rispetto alle ultime due settimane. Sul fronte dell’opposizione sembra invece funzionare la “cura” Elly Schlein per il Pd, che torna a crescere a spese del M5s e del Terzo Polo. FdI scende, PD sale Secondo i dati di Euromedia Research illustrati da Alessandra Ghisleri su La Stampa, Fdi fa registrare il primo calo scendendo, anche se di poco, sotto il 30% (29,2%). Al contrario il Pd, per settimane sotto la soglia psicologica del 20%, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 marzo 2023) Luna di miele finita fra gli italiani e il governo di Giorgia? E’ presto per dirlo, e anzi la popolarità della Presidente del Consiglio è stabile e tutt’altro che in discussione. Ma i, dopo mesi di crescita costante, registrano ilper Fratelli d’Italia, il partito della, che perde anzi qualche decimale rispetto alle ultime due settimane. Sul fronte dell’opposizione sembra invece funzionare la “cura” Ellyper il Pd, che torna a crescere a spese del M5s e del Terzo Polo. FdI scende, PD sale Secondo i dati di Euromedia Research illustrati da Alessandra Ghisleri su La Stampa, Fdi fa registrare ilcalo scendendo, anche se di poco, sotto il 30% (29,2%). Al contrario il Pd, per settimane sotto la soglia psicologica del 20%, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzettino : Sondaggi politici, Meloni-Schlein e l'esito del primo confronto: crescono FdI e Pd, male Lega e M5S - infoitinterno : Sondaggi politici, Meloni-Schlein e l'esito del primo confronto - Baby74 : RT @Ingraudo1: @GrandeFratello Ora sono il :'(??per ??) che tutto pilotato e per noi che Guardiamo é una Presa per i fondelli ??Nikita Era nei… - Loredan01883379 : RT @luluisa0: #GFVIP Mi parono un po’ strane queste percentuali.. Micol usciva bassa nei sondaggi e al primo posto stavano Nikita e Antonel… - GIOVANNI___1979 : RT @luluisa0: #GFVIP Mi parono un po’ strane queste percentuali.. Micol usciva bassa nei sondaggi e al primo posto stavano Nikita e Antonel… -