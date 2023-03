Sondaggi politici. Effetto Schlein: il Pd sopra il 20%. Giorgia Meloni in discesa dopo Cutro (Di venerdì 17 marzo 2023) La rilevazione di Euromedia Reseach sulla Stampa. Il voto degli under 25 si polarizza tra i due partiti. Alleanza Verdi e Sinistra e Giuseppe Conte pagano il prezzo più pesante della novità Schlein Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 marzo 2023) La rilevazione di Euromedia Reseach sulla Stampa. Il voto degli under 25 si polarizza tra i due partiti. Alleanza Verdi e Sinistra e Giuseppe Conte pagano il prezzo più pesante della novità

