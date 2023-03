Sondaggi | Meloni in calo dopo Cutro La luna di miele è finita?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici: continua l'effetto Schlein, Meloni paga la vicenda Cutro e scende sotto il 30% - HuffPostItalia : Sondaggi politici. Effetto Schlein: il Pd sopra il 20%. Giorgia Meloni in discesa dopo Cutro - ZPeppem : RT @GenCar5: Pare che #Meloni abbia toccato il tetto e cominci a scendere nei sondaggi, così come fu per Salvini al tempo dei 'pieni poteri… - Ilsuperbo89 : La compassione e l'imbarazzo provato nei primi venti secondi del video sono quelli della stragrande maggioranza ita… - mickycaruso : RT @salvini_giacomo: Secondo la media settimanale dei sondaggi di YouTrend, Fratelli d'Italia perde l'1,2% passando dal 30,4% al 29,2%. Anc… -

alla Cgil, dice che confrono è utile ma non arretra sul no a reddito di cittadinanza e ... La segretaria del Pd intanto fa crescere il partito nei, che tornano sopra il 20%, mentre FdI ......ultimi anni per una clamorosa marcia indietro che potrebbe dare (come già dimostrano i) ... più aggressivo: quello giusto per stare all'opposizione della destra e del governo. Una ...La luna di miele degli italiani con Giorgiaprosegue, ma i dati degli ultimipolitici di Piazzapulita mostrano come la Schlein stia dando al Partito Democratico una ventata di novità che continua a piacere agli elettori. In ...

Sondaggi, il Pd sopra il 20% con Elly Schlein. Giorgia Meloni in discesa dopo Cutro Open

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un gruppo diverso, più giovane, più aggressivo: quello giusto per stare all’opposizione della destra e del governo Meloni. Una squadra nuova ... che negli ultimi sondaggi il risultato è stato di un ...