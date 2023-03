Sondaggi elettorali Emg, il Pd ora arretra, in recupero il Movimento 5 Stelle (Di venerdì 17 marzo 2023) Il centrodestra cresce del 0,4% in una settimana Come già aveva evidenziato nel Sondaggio precedente, Emg ritiene che la luna di miele tra gli elettori progressisti e Elly Schlein sia di fatto finita. Nei suoi ultimi Sondaggi elettorali il Pd torna a scendere, e passa infatti dal 18,1% al 17,8%. È ancora davanti al Movimento 5 Stelle, cui nelle ultime settimane aveva sottratto voti, ma ora quest’ultimo torna a crescere, dal 16,2% al 16,5%, e accorcia quindi le distanze. Male anche i principali alleati del Pd. Sia Sinistra Italiana/Verdi che +Europa perdono lo 0,2% scendono al 3,2% e al 2,6%. Al contrario il centrodestra sembra godere di buona salute. Fratelli d’Italia, anche se meno forte per Emg che per altri istituti, guadagna un decimale e va al 27,4%, come la Lega, che ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 17 marzo 2023) Il centrodestra cresce del 0,4% in una settimana Come già aveva evidenziato nelo precedente, Emg ritiene che la luna di miele tra gli elettori progressisti e Elly Schlein sia di fatto finita. Nei suoi ultimiil Pd torna a scendere, e passa infatti dal 18,1% al 17,8%. È ancora davanti al, cui nelle ultime settimane aveva sottratto voti, ma ora quest’ultimo torna a crescere, dal 16,2% al 16,5%, e accorcia quindi le distanze. Male anche i principali alleati del Pd. Sia Sinistra Italiana/Verdi che +Europa perdono lo 0,2% scendono al 3,2% e al 2,6%. Al contrario il centrodestra sembra godere di buona salute. Fratelli d’Italia, anche se meno forte per Emg che per altri istituti, guadagna un decimale e va al 27,4%, come la Lega, che ...

