Soggiorno “da incubo” a Firenze | la replica della giovane americana agli haters e ad Amanda Knox | «Incredibile come il web condanni qualsiasi opinione scomoda»

(Di venerdì 17 marzo 2023) «Sono quella studentessa “antipatica” che ha studiato a. Ecco cosa ho da dire sulla vostra indignazione». Si intitola così la risposta, pubblicata su The Independent, di Stacia Datskovska, la 23enneche nei giorni scorsi ha raccontato la sua brutta esperienza di studio in Italia. La ragazza, che studia giornalismo e relazioni internazionali alla New York University, aveva descritto il suo periodo «da» nel capoluogo toscano al magazine Insider. Giudizi critici cui si era sentita in dovere di rispondere su Twitter, tra gli altri, anche. «Ma che dici? Studiare all’estero è meraviglioso», le avevato l’ex studentessacondannata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia nel 2007. Oggi, però, Datskovska ...

