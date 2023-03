Snam ?si tiene stretto l’utile e accelera sugli stoccaggi (Di venerdì 17 marzo 2023) Snam si mantiene in scia all’utile, in un anno non certo noioso sul fronte dell’energia e delle infrastrutture ad essa connesse. La società per la distribuzione del gas, guidata dal tandem Monica de Virgiliis e Stefano Venier, ha infatti archiviato il 2022 con le principali poste di bilancio in sostanziale tenuta rispetto all’anno prima. Il che, a tredici mesi dallo scoppio della guerra che ha costretto l’Italia a ridisegnare lo scacchiere degli approvvigionamenti, è una buona notizia. E così, i risultati del 2022 sono stati giudicati nel complesso migliori delle attese dalle principali case di investimento. Il gruppo partecipato da Cdp Reti (31%) ha registrato ricavi totali pari 3,1 miliardi (+11,1% rispetto al 2021), “trainati dalla crescita del business dell’efficienza energetica”, ha chiarito la stessa ... Leggi su formiche (Di venerdì 17 marzo 2023)si manin scia al, in un anno non certo noioso sul fronte dell’energia e delle infrastrutture ad essa connesse. La società per la distribuzione del gas, guidata dal tandem Monica de Virgiliis e Stefano Venier, ha infatti archiviato il 2022 con le principali poste di bilancio in sostanziale tenuta rispetto all’anno prima. Il che, a tredici mesi dallo scoppio della guerra che ha col’Italia a ridisegnare lo scacchiere degli approvvigionamenti, è una buona notizia. E così, i risultati del 2022 sono stati giudicati nel complesso migliori delle attese dalle principali case di investimento. Il gruppo partecipato da Cdp Reti (31%) ha registrato ricavi totali pari 3,1 miliardi (+11,1% rispetto al 2021), “trainati dalla crescita del business dell’efficienza energetica”, ha chiarito la stessa ...

