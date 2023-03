Skriniar, un disastro contro il Porto. Marcature leggere in area (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Inter ha superato il turno contro il Porto, ma i rischi presi negli ultimi minuti non devono essere dimenticati. Novanta minuti gestiti in totale tranquillità, poi i sette di recupero vissuti al cardiopalma. Milan Skriniar ne è responsabile. RESPONSABILE – Milan Skriniar non è affatto entrato bene contro il Porto. Il difensore ha recuperato in extremis dal suo infortunio, ma non ha dato un contributo positivo in campo. Il suo ingresso è stato obbligatorio, Matteo Darmian ha lasciato il rettangolo di gioco stremato ed in preda ai crampi da più di dieci minuti. L’Inter ha vissuto i novanta minuti tranquillamente, rischiando poco e gestendo al meglio il vantaggio maturato nella gara d’andata. Nel recupero è successo di tutto, Sergio Conceicao ha inserito tutti i suoi attaccanti, ma ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) L’Inter ha superato il turnoil, ma i rischi presi negli ultimi minuti non devono essere dimenticati. Novanta minuti gestiti in totale tranquillità, poi i sette di recupero vissuti al cardiopalma. Milanne è responsabile. RESPONSABILE – Milannon è affatto entrato beneil. Il difensore ha recuperato in extremis dal suo infortunio, ma non ha dato un contributo positivo in campo. Il suo ingresso è stato obbligatorio, Matteo Darmian ha lasciato il rettangolo di gioco stremato ed in preda ai crampi da più di dieci minuti. L’Inter ha vissuto i novanta minuti tranquillamente, rischiando poco e gestendo al meglio il vantaggio maturato nella gara d’andata. Nel recupero è successo di tutto, Sergio Conceicao ha inserito tutti i suoi attaccanti, ma ...

