Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_giuoco : RT @FcInterNewsit: GdS - Skriniar dolorante dopo il Porto: contro la Juve non ci sarà. Le idee di Inzaghi per la difesa - FcInterNewsit : GdS - Skriniar dolorante dopo il Porto: contro la Juve non ci sarà. Le idee di Inzaghi per la difesa - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Skriniar dolorante dopo il Porto: contro la Juve non ci sarà - sportli26181512 : Skriniar dolorante dopo il Porto: contro la Juve non ci sarà: Skriniar dolorante dopo il Porto: contro la Juve non… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Skriniar dolorante dopo il Porto: contro la Juve non ci sarà -

"Non sapete quello che ha fattoper essere qui con noi" aveva ammesso Inzaghi alla vigilia. Difficile che la storia si ripeta perché la lomboglutalgia sinistra che lo aveva costretto a ......stato il 26enne ex Cagliari ad entrare in tackle scivolato sul belga ma a restare a terra... Brutte notizie per Gosens Inzaghi potrà portare in panchina Joaquin Correa mentre Milan...Il tecnico dovrebbe recuperare, perlomeno per la panchina, rinunciando però sicuramente a ... Quest'ultimo, una volta rialzatosi un po', ha esclamato scherzando: 'Ho preso una pietra'.

Inter, Skriniar contro la Juve non ci sarà La Gazzetta dello Sport

Emergenza in difesa, il reparto perde pezzi importanti in vista della sfida con la Juve C’è dunque Bastoni ko e poi c’è Skriniar che ha ancora dolore. Inzaghi sta ancora ragionando per cercare di ...La Serie A si ferma per le coppe europee. Si parte questa sera con Porto-Inter in Champions League mentre il campionato tornerà venerdì con i primi due anticipi della 27a giornata, l’ultima prima dell ...