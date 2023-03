Sivasspor-Fiorentina, tifoso entra in campo e colpisce Bianco con pugno in faccia – Video (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Un tifoso turco, entrato in campo, ha sferrato un pugno al volto del giovane centrocampista gigliato Alessandro Bianco. Il grave episodio è avvenuto nel finale del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, durante il recupero con i viola in vantaggio per 4-1. Il ventenne ha poi commentato sui social con un amaro “Non male” e postando una sua foto con il naso e il labbro sanguinanti. Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ?? pic.twitter.com/quplaAXCue — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 17, 2023 L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 17 marzo 2023) (Adnkronos) – Unturco,to in, ha sferrato unal volto del giovane centrocampista gigliato Alessandro. Il grave episodio è avvenuto nel finale del match di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra, durante il recupero con i viola in vantaggio per 4-1. Il ventenne ha poi commentato sui social con un amaro “Non male” e postando una sua foto con il naso e il labbro sanguinanti. Vergognosa aggressione adurante?? pic.twitter.com/quplaAXCue — Passione(@PassioneFiorent) March 17, 2023 L'articolo proviene da Italia Sera.

