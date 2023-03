Sivasspor-Fiorentina | arrestato il tifoso che ha tirato un pugno a Bianco L'agente oggi a Firenze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : #Bianco aggredito durante #SivassporFiorentina: è stato colpito da un tifoso con un pugno in pieno volto ?? - DiMarzio : #Fiorentina | Arrestato il tifoso del #Sivasspor che ha aggredito #Bianco nella partita di #ConferenceLeague - sportface2016 : +++Una super #Fiorentina vince 4-1 in casa del #Sivasspor ed è ai quarti di finale di #ConferenceLeague+++ - aydinatlas2 : RT @PassioneFiorent: ??Vergognosa aggressione a Bianco durante Sivasspor-Fiorentina ?? - savascr5 : RT @DiMarzio: #Fiorentina | Arrestato il tifoso del #Sivasspor che ha aggredito #Bianco nella partita di #ConferenceLeague -

Sarebbe stato arrestato il tifoso delche ieri ha invaso il campo nei minuti finali della sfida fra i turchi e la, aggredendo con un pugno il centrocampista Alessandro Bianco. Ne danno notizia i media del territorio ...Sivas, in Turchia, durantegara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League è accaduto l'incredibile: poco dopo che Gaetano Castrovilli aveva siglato il 4 - 1 per la squadra viola, durante l'...... che occasione: le possibili avversarie C'è anche latra le otto squadre rimaste in corsa in Conference League . I viola si sono qualificati eliminando negli ottavi i turchi del. ...

la Fiorentina, ha voluto celebrare Nikola Milenkovic, ieri arrivato alle duecentesima presenza in maglia viola. Di seguito le immagini postate dalla società viola, con il serbo che esulta per il gol ...SIVAS (TURCHIA) (ITALPRESS) – La Fiorentina si qualifica per i quarti di finale di Conference League centrando il suo ottavo successo consecutivo in campo europeo. I viola battono 4-1 a domicilio il S ...