Sinner in semifinale a Indian Wells, sfida ad Alcaraz (Di venerdì 17 marzo 2023) Indian Wells (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner approda in semifinale nel BNP Paribas Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 11, ha sconfitto nei quarti lo statunitense Taylor Fritz, quarta forza del seeding, in in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, maturato in due ore e 18 minuti di gioco. “Taylor mi aveva battuto qui due anni fa, sono felice della vittoria – il commento del 21enne di San Candido, primo italiano di sempre nei quarti a Indian Wells in 47 anni di storia, alla sua seconda semifinale in carriera in un Masters 1000 – Nel secondo set ha cominciato a muovermi un pò di più, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)(USA) (ITALPRESS) – Jannikapproda innel BNP Paribas Open”, primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di, in California. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 11, ha sconfitto nei quarti lo statunitense Taylor Fritz, quarta forza del seeding, in in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-4, maturato in due ore e 18 minuti di gioco. “Taylor mi aveva battuto qui due anni fa, sono felice della vittoria – il commento del 21enne di San Candido, primo italiano di sempre nei quarti ain 47 anni di storia, alla sua secondain carriera in un Masters 1000 – Nel secondo set ha cominciato a muovermi un pò di più, ...

GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - Siii Jannik! #Sinner batte in tre set Taylor #Fritz e diventa il primo italiano nella storia a giocare una semifinale ad #IndianWells - Sinner conquista la semifinale del torneo Atp 1000 di Indian Wells, in California - 2^ SEMIFINALE in un MASTERS 1000 per Jannik Sinner, giocando un terzo set clamoroso. Vincendo con il fisico, con la tes… - Sinner in semifinale a Indian Wells, sfida ad Alcaraz