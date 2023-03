Sinner-Fritz stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

(Di venerdì 17 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Taylornei quarti di finale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Entrambi arrivano da una prestazione molto convincente a livello di ottavi di finale. L’altoatesino ha lasciato le briciole all’ex campione Slam svizzero Stan Wawrinka. Lo statunitense, invece, non ha lasciato scampo all’ostico ungherese Marton Fucsovics. Tra i due giocatori c’è soltanto un precedente, andato in scena proprio lo scorso anno nel deserto californiano. In quell’occasione si trattava di un quarto turno eprevalse in due set abbastanza comodi nei confronti dell’azzurro. Quest’ultimo, nonostante l’ottimo periodo di forma, partirà leggermente sfavorito secondo le quote ...

L'azzurro a caccia della seconda semifinale in carriera un Masters 1000: di fronte il n. 4 del seeding, campione in carica a Indian Wells e già affrontato danel 2021 sul cemento californiano. L'incontro è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Sinner, obiettivo semifinale: alle 23 la sfida contro Fritz. Medvedev avanti La Gazzetta dello Sport

