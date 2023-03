Sinner c’è: primo italiano di sempre in semifinale a Indian Wells (Di venerdì 17 marzo 2023) Ottimi segnali dall’azzurro Mentre Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti faticano arrivano buoni riscontri di gioco da Jannik Sinner. Nella notte a Indian Wells, primo Masters 1000 dell’anno (evento più importante dopo gli Slam) si è qualificato per la semifinale. L’azzurro si è imposto per 64 46 64 contro l’americano Taylor Fritz e campione in carica a Indian Wells, arrivato almeno in semifinale nelle ultime due edizioni del torneo. Il lavoro fatto in questi mesi da Sinner, dal suo allenatore Simone Vagnozzi e dal super coach Darren Cahill si vede. L’altoatesino chiude con 28 vincenti a 16 e 38 gratuiti a 44. Sinner diventa il primo italiano di sempre nei ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Ottimi segnali dall’azzurro Mentre Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti faticano arrivano buoni riscontri di gioco da Jannik. Nella notte aMasters 1000 dell’anno (evento più importante dopo gli Slam) si è qualificato per la. L’azzurro si è imposto per 64 46 64 contro l’americano Taylor Fritz e campione in carica a, arrivato almeno innelle ultime due edizioni del torneo. Il lavoro fatto in questi mesi da, dal suo allenatore Simone Vagnozzi e dal super coach Darren Cahill si vede. L’altoatesino chiude con 28 vincenti a 16 e 38 gratuiti a 44.diventa ildinei ...

