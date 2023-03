Sinner-Alcaraz, le quote per le scommesse: italiano sfavorito per i bookmakers a Indian Wells (Di venerdì 17 marzo 2023) Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano, capace di battere lo statunitense Taylor Fritz (numero 5 del ranking ATP) in uno spettacolare quarto di finale, se la dovrà vedere contro il fuoriclasse spagnolo, attuale numero 2 al mondo. L’altoatesino, che ha ormai messo nel mirino il rientro nella top-10 della graduatoria internazionale, cercherà l’impresa contro il vincitore degli ultimi US Open. Il 21enne incrocerà la racchetta contro il 19enne, in quello che sarà il quinto atto di una saga che sembra destinata a diventare un classico del tennis. I due atleti si sono fronteggiati quattro volte a livello ATP, con due vittorie per parte: l’azzurro si è imposto agli ottavi di finale a Wimbledon e nella finale dell’ATP 250 di Umago lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Jannikaffronterà Carlosnella semifinale del Masters 1000 di. Il tennista, capace di battere lo statunitense Taylor Fritz (numero 5 del ranking ATP) in uno spettacolare quarto di finale, se la dovrà vedere contro il fuoriclasse spagnolo, attuale numero 2 al mondo. L’altoatesino, che ha ormai messo nel mirino il rientro nella top-10 della graduatoria internazionale, cercherà l’impresa contro il vincitore degli ultimi US Open. Il 21enne incrocerà la racchetta contro il 19enne, in quello che sarà il quinto atto di una saga che sembra destinata a diventare un classico del tennis. I due atleti si sono fronteggiati quattro volte a livello ATP, con due vittorie per parte: l’azzurro si è imposto agli ottavi di finale a Wimbledon e nella finale dell’ATP 250 di Umago lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - P56Morena : RT @Eurosport_IT: FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario sarà… - PerlediMitirda : RT @GeorgeSpalluto: Alcaraz: 'Con Jannik mi diverto molto. Mi piace giocare partite davvero difficili, equilibrate, partite di alta qualità… -