Sinner-Alcaraz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

(Di venerdì 17 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Carlosnella semifinale deldi, torneo di scena sul cemento outdoor della località americana. Due dei giovani più forti di tutto il panorama tennistico si ritrovano di fronte, pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità. Nel deserto californiano saràparte 5. I precedenti sono in parità (2-2), ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo.si è infatti messo alle spalle i problemi fisici che l’avevano costretto a saltare Acapulco ed ha raggiunto la semifinale ain scioltezza. Neppure un set lasciato per strada e una superiorità netta contro ...

INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner approda in semifinale nel BNP Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10. Per un posto in finale l'azzurro sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz. In semifinale Sinner affronterà il diciannovenne spagnolo Carlos Alcaraz che ha avuto la meglio sul canadese Auger Aliassime. Nel doppio ko ai quarti di finale per Simone Bolelli e Fabio Fognini. Nell'altra sfida Daniil Medvedev affronterà l'altro americano, Francis Tiafoe.

Sinner strepitoso: batte Fritz ed è in semifinale a Indian Wells ... Sport Fanpage

Di nuovo cemento, di nuovo Stati Uniti. Dopo oltre sei mesi, il tennis internazionale torna a vivere lo scontro generazionale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, questa volta in semifinale del ...Mancano soltanto due successi a Carlos Alcaraz per ritornare il numero uno al mondo ... Ad attenderlo in semifinale ci sarà Jannik Sinner (13), vittorioso in tre set (6-4 4-6 6-4) sul campione in ...