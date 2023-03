Sinner - Alcaraz, 11esima semifinale Masters 1000 per l'Italia (Di venerdì 17 marzo 2023) La semifinale che sabato Jannik Sinner giocherà a Indian Wells contro lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà l'undicesima semifinale di un giocatore Italiano nella storia dei Masters 1000, il circuito creato ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Lache sabato Jannikgiocherà a Indian Wells contro lo spagnolo Carlossarà l'undicesimadi un giocatoreno nella storia dei, il circuito creato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - WeAreTennisITA : UN GRANDE SINNER ?????? Grazie a un match giocato perfettamente nei momenti chiave, Jannik batte Fritz al terzo set e… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario sarà… - LucaRome2 : @alevilla1978 Andrea Tirasso: Tiafoe Medvedev Alcaraz Cesare Fargione: Tiafoe Alcaraz Linda Sehnsucht: Tiafoe Medve… -