Simona Ventura: "Morta di colpo" la figlia adottiva e quel dolore tremendo | Da brividi (Di venerdì 17 marzo 2023) Simona Ventura ha raccontato la storia difficile di Caterina, la figlia che ha adottato insieme a Giovanni Terzi. Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Simona Ventura si è aperta sulla storia della sua famiglia e in particolare su quella di Caterina, la figlia adottata insieme a Giovanni Terzi. Una storia travagliata e piena di dolore che la conduttrice tanto amata ha raccontato a cuore aperto, facendo commuovere il pubblico. "Il nostro amore è nato come una gran fiamma e lo teniamo vivo ogni giorno" ha raccontato quando le è stato chiesto di Giovanni Terzi, il giornalista che le ha conquistato il cuore. Anche lui ha parlato del rapporto con la compagna: Terzi ha rivelato che adora vederla in televisione e che le ...

