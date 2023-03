Silicon Valley Bank, Biden al Congresso: “Ci vogliono sanzioni più severe per i dirigenti” (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi il presidente Joe Biden ha invitato il Congresso a conferire alla sua amministrazione l’autorità di imporre sanzioni più severe ai dirigenti bancari senior che gestiscono male gli istituti di credito mentre le conseguenze dei numerosi recenti fallimenti bancari (in primis la Silicon Valley Bank) continuano a scuotere il settore. Silicon Valley Bank, Biden: “Vietare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi il presidente Joeha invitato ila conferire alla sua amministrazione l’autorità di imporrepiùaibancari senior che gestiscono male gli istituti di credito mentre le conseguenze dei numerosi recenti fallimenti bancari (in primis la) continuano a scuotere il settore.: “Vietare ... TAG24.

