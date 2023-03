Silent Bob | il singolo “Mamma ho l’ansia” anticipa il nuovo album

(Di venerdì 17 marzo 2023) L’attesa è finita! Dopo lo straordinario successo virale di “Piano B” e “Piove ancora” che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti, da venerdì 31 Marzo sarà disponibile in fisico e digitale “Habitat cielo”, attesodisco d’inediti che segna l’atteso ritorno in musica diBob. Il disco in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services è disponibile in pre save a questo link. L’saràto dall’uscita di “ho”,che sarà fuori ovunque da oggi Venerdì 17 Marzo su tutte le principali piattaforme digitali, prodotto interamente da Sick Budd, producer che insieme aBob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile. I due artisti ...

Silent Bob & Sick Budd tornano con Habitat Cielo (anticipato dal singolo Mamma ho l'ansia) Sky Tg24

