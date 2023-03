“Signorini è stato informato” GF Vip 7 | la notizia gela il conduttore | mai così male

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 marzo 2023) GF Vip 7, bruttaper Alfonso. La puntata di ieri giovedì 16 marzo è destinata a lasciare strascichi soprattutto per quanto successo ad Antonella Fiordelisi e per le dichiarazioni della gieffina: “Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta”. E ancora: “Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui. Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla. Se questi sono ...