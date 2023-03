"Siete dei barbari!". Così Nardella blocca gli attivisti che imbrattano Palazzo Vecchio (Di venerdì 17 marzo 2023) Due attivisti di Ultima generazione questa mattina hanno imbrattato con una vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio, a Firenze. In alcuni video molto circolati sui social si vede il sindaco della città Dario Nardella intervenire per bloccare l'azione dei due manifestanti. Il primo cittadino, che era impegnato in un sopralluogo all'Arengario, poco distante da lì, appena vista la scena si è precipitato vicino alla facciata della sede del municipio, placcando fisicamente uno dei due attivisti. "Sono dei barbari, Non è Così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà", ha detto Nardella riferendosi agli attivisti, dopo aver lui stesso iniziato le operazioni di pulizia della superficie del Palazzo, assistito ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 17 marzo 2023) Duedi Ultima generazione questa mattina hanno imbrattato con una vernice arancione la facciata di, a Firenze. In alcuni video molto circolati sui social si vede il sindaco della città Dariointervenire perre l'azione dei due manifestanti. Il primo cittadino, che era impegnato in un sopralluogo all'Arengario, poco distante da lì, appena vista la scena si è precipitato vicino alla facciata della sede del municipio, placcando fisicamente uno dei due. "Sono dei barbari, Non èche si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà", ha dettoriferendosi agli, dopo aver lui stesso iniziato le operazioni di pulizia della superficie del, assistito ...

