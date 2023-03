"Siamo sotto attacco". Banche sul precipizio: chi (e come) sta rubando i nostri soldi (Di venerdì 17 marzo 2023) come previsto alla vigilia, la numero 1 della Bce Christine Lagarde ha deciso di alzare i tassi di 50 punti base. Dalle colonne della Stampa, il presidente di Abi Antonio Patuelli poche ore prima aveva lanciato un allarme drammatico, sottolineando come il sistema Banche sembri sempre più sull'orlo di un collasso globale. Prima il crac della Silicon Valley Bank, quindi il collo in Borsa di Credit Suisse, quindi le difficoltà esplose per la americana First Republic Bank, declassata dalle agenzie di rating a livello "spazzatura". Proprio alla luce di quanto sta accadendo, spiega Patuelli, serve una "riflessione" prima di "prendere decisioni" che comprenda tutti gli elementi, incluso il calo del prezzo del gas. Secondo il presidente dell'Associazione Banche italiana, il rialzo dei tassi è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023)previsto alla vigilia, la numero 1 della Bce Christine Lagarde ha deciso di alzare i tassi di 50 punti base. Dalle colonne della Stampa, il presidente di Abi Antonio Patuelli poche ore prima aveva lanciato un allarme drammatico,lineandoil sistemasembri sempre più sull'orlo di un collasso globale. Prima il crac della Silicon Valley Bank, quindi il collo in Borsa di Credit Suisse, quindi le difficoltà esplose per la americana First Republic Bank, declassata dalle agenzie di rating a livello "spazzatura". Proprio alla luce di quanto sta accadendo, spiega Patuelli, serve una "riflessione" prima di "prendere decisioni" che comprenda tutti gli elementi, incluso il calo del prezzo del gas. Secondo il presidente dell'Associazioneitaliana, il rialzo dei tassi è un ...

