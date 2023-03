Siae-Meta, si allarga il blocco delle canzoni italiane su Facebook e Instagram (Di venerdì 17 marzo 2023) Non solo il repertorio della Siae, anche quello di altre aziende come Soundreef, la società fondata da Davide d'Atri che tutela i diritti delle opere di 26mila autori italiani, non potrà essere usato sui social di Meta Leggi su wired (Di venerdì 17 marzo 2023) Non solo il repertorio della, anche quello di altre aziende come Soundreef, la società fondata da Davide d'Atri che tutela i dirittiopere di 26mila autori italiani, non potrà essere usato sui social di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Meta non rinnova l’accordo con Siae: tutte le canzoni italiane protette dall’ente verranno rimosse dalla libreria m… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ricatti, menzogne e cialtroneria: il verminaio della banda Speranza ??? La Lagarde sembra lì per… - trash_italiano : Meta ha rimosso le canzoni italiane protette dalla Siae. - guastodamore : per colpa di questa cosa della siae e meta mi si sono sminchiate tutte le storie in evidenza devono fallire li odio - FillerNero : RT @enzomazza: Qui una valutazione su quanto accaduto e l’impatto sulla filiera musicale del lockdown di #META -