SIAE e Meta non trovano l’accordo, la musica italiana sparisce dai social (Di venerdì 17 marzo 2023) Meta e SIAE non raggiungono l’accordo: via la musica italiana da Facebook e Instagram, le parole dei due portavoce Mancato l’accordo tra Meta (proprietaria, tra gli altri, di Instagram e Facebook) e SIAE (Società italiana degli Autori ed Editori) e i due social fondati da Mark Zuckerberg hanno iniziato a impedire che i pezzi italiani siano inseriti. Così, anche le stories già pubblicate con l’accompagnamento di un brano depositato in SIAE sono state mutate con la segnalazione che la traccia non risulta disponibile nella libreria. Un portavoce di Meta comunica: “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE. Avvieremo la procedura per ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 17 marzo 2023)non raggiungono: via lada Facebook e Instagram, le parole dei due portavoce Mancatotra(proprietaria, tra gli altri, di Instagram e Facebook) e(Societàdegli Autori ed Editori) e i duefondati da Mark Zuckerberg hanno iniziato a impedire che i pezzi italiani siano inseriti. Così, anche le stories già pubblicate con l’accompagnamento di un brano depositato insono state mutate con la segnalazione che la traccia non risulta disponibile nella libreria. Un portavoce dicomunica: “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con. Avvieremo la procedura per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Meta non rinnova l’accordo con Siae: tutte le canzoni italiane protette dall’ente verranno rimosse dalla libreria m… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Ricatti, menzogne e cialtroneria: il verminaio della banda Speranza ??? La Lagarde sembra lì per… - trash_italiano : Meta ha rimosso le canzoni italiane protette dalla Siae. - wmhmagazine : Salta l'accordo tra Meta e SIAE. A rischio la fruizione di tutto il catalogo della società italiana presente su Fac… - Smartyes__ : E io adesso come faccio a mettere Taylor Swift come sottofondo delle mie stories Tumblr style? FATE PACE!! #Meta #SIAE -