“Si sono lasciati”. Addio vip, la coppia italiana è scoppiata. Matrimonio finito: “Lui è andato via da casa” (Di venerdì 17 marzo 2023) Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano. È arrivato al capolinea il Matrimonio tra l’affascinante attrice e il noto regista che si erano conosciuti e innamorati sul set del film “Tutta la vita davanti” del 2007. Qualche tempo fa la stessa Micaela aveva rivelato quel primo incontro: “Mi dicevo: ‘Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà’. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: ‘Sonia sei tu’, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia”. Nonostante la differenza di età, lui ha 59 anni lei 44, tra i due è nato l’amore e si sono sposati il 17 gennaio del 2009, giorno del compleanno dell’attrice, a Livorno. Un Matrimonio felice che ha visto la ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 marzo 2023) Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano. È arrivato al capolinea iltra l’affascinante attrice e il noto regista che si erano conosciuti e innamorati sul set del film “Tutta la vita davanti” del 2007. Qualche tempo fa la stessa Micaela aveva rivelato quel primo incontro: “Mi dicevo: ‘Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà’. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: ‘Sonia sei tu’, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia”. Nonostante la differenza di età, lui ha 59 anni lei 44, tra i due è nato l’amore e sisposati il 17 gennaio del 2009, giorno del compleanno dell’attrice, a Livorno. Unfelice che ha visto la ...

