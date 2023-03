Settore giovanile | programma gare

(Di venerdì 17 marzo 2023) Si comunicano di seguito gli impegni delgranata per il prossimo fine settimana. Campionato Primavera 2 Girone B – 23^ Giornata Sabato 18 Marzo 2023 ore 11:00 – C. S. “Madonna D’Altomare”, Polignano a Mare (BA). Monopoli – Salernitana Campionato Under 16 Girone D – 16^ Giornata Domenica 19 Marzo 2023 ore 15:00 – Campo “Agostino Di Bartolomei”, Roma. Roma – Salernitana Campionato Under 15 Girone D – 16^ Giornata Domenica 19 Marzo 2023 ore 12:30 – Campo “Agostino Di Bartolomei”, Roma. Roma – Salernitana Campionato Giovanissimi Provinciali Under 15 Girone B – 19^ Giornata Domenica 19 Marzo 2023 ore 09:00 – Campo “Figliolia”, Baronissi (SA). Aquilotti Irno – Salernitana U14 Campionato Giovanissimi Provinciali Under 14 Girone A – 18^ Giornata Domenica 19 Marzo 2023 ore 15:00 – Campo “Volpe”, Salerno. Salernitana U13 – San ...

Settore giovanile, tutti i provvedimenti del giudice sportivo Gazzetta Regionale

La vera notizia, tuttavia, è un’altra in quanto la stagione in corso, sia grazie a questo campionato che all’attività giovanile, ha ridato nuovamente vita al settore maschile dell\’Accademia e della ...Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: Under 15 e 16 impegnate a Lecce. Ecco gli impegni del fine settimana Sui propri canali ufficiali la Lazio comunica gli impegni del fine settimana del ...