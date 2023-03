Servizi segreti deviati | mafia e stragi | la morte misteriosa del pentito di Cosa Nostra

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 marzo 2023) Giallo nel mondo di. L'ex collaboratore di giustizia Armando Palmeri, di 62 anni, è stato ritrovato morto nella sua casa, che si trova nelle campagne fra Partinico (Palermo) e Alcamo (Trapani). Secondo una primissima ricostruzione le cause del decesso sarebbero naturali: è possibile cioè che si sia trattato di un infarto ma sono in corso ulteriori indagini per capire come siano andate le cose. Palmeri sarebbe dovuto andare la prossima settimana a deporre dai pm di Caltanissetta, che avrebbero dovuto sentirlo nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante ledi. I suoi verbali, benché fosse ormai fuori dal programma di protezione, erano stati depositati nel processo contro Matteo Messina Denaro, celebrato a Caltanissetta per gli eccidi del ‘92 a Capaci e in via D'Amelio. ...