Sermoneta Esplosione alla “Recoma” | perdono la vita due operai

Sermoneta – Una tragedia si è verificata nel primo pomeriggio di oggi alla "Recoma" di Sermoneta. Secondo le prime indiscrezioni pare che sia esplosa una bombola d'ossigeno provocando due vittime. Sul posto le forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorritori del 118. "E' oramai incontrollabile la strage quotidiana dei lavoratori. Oggi, alla Recoma di Sermoneta in

Due operai sono morti nel pomeriggio di venerdì in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda al confine tra Latina e Sermoneta. In base alle prime informazioni raccolte, le due vittime... Tragedia nel primo pomeriggio di venerdì 17 maggio presso la Recoma di Sermoneta (Latina): a seguito di una esplosione sono morti due giovani operai. La deflagrazione sarebbe partita da una bombola di...