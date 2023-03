Serie A, si lavora ad anticipare le gare di Napoli, Milan e Inter a venerdì 7 aprile (Di venerdì 17 marzo 2023) La Lega Serie A sta valutando di anticipare i match di Napoli, Milan e Inter previsti per sabato 8 aprile al giorno precedente, venerdì 7. Le tre italiane impegnante nei quarti di finale di Champions League hanno avanzato una richiesta in tal senso alla Lega subito dopo il sorteggio. Sono in corso colloqui per capire la fattibilità dello spostamento, come riporta la Gazzetta. L’annuncio arriverà martedì con gli orari aggiornati, che saranno posizionati in orari diversi. Le partite in questione sono Lecce-Napoli, Milan-Empoli e Salernitana-Inter. Inizialmente erano in programma, come detto, l’8 aprile: il Napoli alle 12.30, l’Inter alle 14.30 e il Milan alle 16.30, nella giornata ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 marzo 2023) La LegaA sta valutando dii match diprevisti per sabato 8 aprile al giorno precedente,7. Le tre italiane impegnante nei quarti di finale di Champions League hanno avanzato una richiesta in tal senso alla Lega subito dopo il sorteggio. Sono in corso colloqui per capire la fattibilità dello spostamento, come riporta la Gazzetta. L’annuncio arriverà martedì con gli orari aggiornati, che saranno posizionati in orari diversi. Le partite in questione sono Lecce--Empoli e Salernitana-. Inizialmente erano in programma, come detto, l’8 aprile: ilalle 12.30, l’alle 14.30 e ilalle 16.30, nella giornata ...

