Serie A, la richiesta di Milan, Inter e Napoli per la Champions (Di venerdì 17 marzo 2023) Le tre squadre impegnate nella massima competizione europea hanno fatto una richiesta alla Lega Serie A. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milan, Inter e Napoli avrebbero chiesto ufficialmente alla Lega di anticipare i loro match della ventinovesima giornata di Serie A. Quella giornata sarà l'ultima prima di Pasqua e le partite sono tutte in programma per sabato 8 aprile. I tre club vorrebbero invece giocare di venerdì per avere più tempo di preparare al meglio gli impegni in Champions League. L'ufficialità di questa decisione arriverà martedì prossimo, quando verrà diramato il programma delle prossime giornate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

