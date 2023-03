Serie A, Inter-Juventus: data, orario e diretta TV (Di venerdì 17 marzo 2023) Inter-Juventus: diretta TV e streaming Ultimo turno per la Serie A prima di lasciare spazio alle Nazionali per la prima puasa di questo 2023. A chiudere il programma della ventisettesima giornata c’è il big-match in programma allo stadio Giuseppe Meazza tra l’Inter e la Juventus in programma per le ore 20:45 di domenica 19 marzo: ecco come seguire il match in diretta TV e streaming. La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e bianconeri sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi, ove previsto dall’abbonamento. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 17 marzo 2023)TV e streaming Ultimo turno per laA prima di lasciare spazio alle Nazionali per la prima puasa di questo 2023. A chiudere il programma della ventisettesima giornata c’è il big-match in programma allo stadio Giuseppe Meazza tra l’e lain programma per le ore 20:45 di domenica 19 marzo: ecco come seguire il match inTV e streaming. La sfida di ‘San Siro’ tra nerazzurri e bianconeri sarà visibile in esclusiva su DAZN, tramite pc, smartphone e tablet con la visione contemporanea su più dispositivi, ove previsto dall’abbonamento. La programmazione della piattaforma streaming prevede inoltre un ampio pre partita e un ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti del match. La telecronaca del ...

