Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 7 - Negli ultimi 50 anni, tra i calciatori dell'Atalanta con meno di 21 anni, solo Domenico Morfeo nel 1995/96 (11)… - ZZiliani : Avete presente il detto: chi prima arriva meglio alloggia? Beh, vale per chi per primo piomberà su #Laurentié del… - im_1twizzy : RT @DiMarzio: #SerieA #Fantacalcio | #Atalanta, non convalidato l'assist di #Pasalic per il gol di #Hojlund: la spiegazione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - La classifica provvisoria, l'Atalanta vince e sale a -3 dalla zona Champions - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Atalanta-Empoli 2-1, decisiva la rete nel finale di Hojlund -

L'ha battuto l'Empoli 2 - 1 in un anticipo della 27/a giornata diA. A Bergamo, i nerazzurri hanno dovuto rimontare dopo la rete di Ebuehi nel finale del primo tempo, riuscendoci con i ...22.45A, anticipo- Empoli 2 - 1 L'continua la caccia a un posto Champions: al Gewiss (dove non vinceva dal 28 gennaio) Empoli ko 2 - 1. La Dea crea molto ma non segna: Perisan vola ...L'morde subito il match, anche per esorcizzare la maledizione del gol, che al fischio d'inizio manca da 273' (e l'ultimo è stato un rimpallo, di Hojlund contro il Lecce). Pasalic però si ...

(Dal 34’ s.t. Højlund 7: dal 19 febbraio, dopo 3 gare a secco, arriva la rete più importante, quella che porta l'Atalanta a -3 dalla Champions per una notte. All. Gasperini 7: sceglie l’attacco dei ...Una doccia fredda per i nerazzurri, bloccati anche nella ripresa: la doppia occasione non sfruttata da Caputo è stata uno schiaffo per i nerazzurri che al 13' hanno avuto la forza di trovare il ...