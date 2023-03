Serie A, 27ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport (Di venerdì 17 marzo 2023) Il derby d’Italia Inter-Juventus sarà l’ultima partita della ventisettesima giornata di Serie A (e del mese di marzo, visto che poi c’è la sosta per le nazionali e si riparte sabato 1 aprile), ma il turno di campionato comincia già oggi. Previsti due anticipi. Serie A 2022-2023 – 27ª giornata Sassuolo-Spezia – venerdì 17 marzo ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN Atalanta-Empoli – venerdì 17 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN Monza-Cremonese – sabato 18 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming ... Leggi su inter-news (Di venerdì 17 marzo 2023) Il derby d’Italia Inter-Juventus sarà l’ultima partita della ventisettesimadiA (e del mese di marzo, visto che poi c’è la sosta per le nazionali e si riparte sabato 1 aprile), ma il turno di campionato comincia già oggi. Previsti due anticipi.A 2022-2023 – 27ªSassuolo-Spezia – venerdì 17 marzo ore 18.30 –TV Zona(canale 214) eAtalanta-Empoli – venerdì 17 marzo ore 20.45 –TV SkyCalcio e Sky251,Monza-Cremonese – sabato 18 marzo ore 15 –TV Zona(canale 214) e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Serie A, 27ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport - - sportli26181512 : Serie A, via alla 27ª giornata con due gare: il programma e la classifica: Si riporta di seguito il programma della… - MilanNewsit : Serie A, via alla 27ª giornata con due gare: il programma e la classifica - PaulVirdo : SERIE A TIM - Designazioni 27ª Giornata - Associazione Italiana Arbitri | FIGC - fantapiu3 : Diversi dubbi di formazione per noi fantallenatori! Dai uno sguardo alle probabili formazioni per la 27ª di #SerieA… -

Indisponibili 27ª giornata: Vicario ancora out, l'Inter perde Bastoni Facciamo il punto sugli indisponibili (infortunati e squalificati) delle 20 squadre di Serie A. ATALANTA INFORTUNATI : Djimsiti, Hateboer (stagione finita); Koopmeiners; Zapata (dubbio). SQUALIFICATI ... Serie A, la 27ª giornata: il derby di Roma e il derby d'Italia La 27ª giornata di Serie A sarà, come sempre, su DAZN e su Sky . Tutte le partite compresi dunque i due derby saranno infatti visibili su DAZN tramite app, smart tv, tablet e mobili (e in ... Arbitri A: Mariani per la Samp, Ghersini per lo Spezia L'AIA ha reso noto che sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere la sfida valida per la 27ª giornata della Serie A 2022/23 contro il Sassuolo in programma venerdì 17 marzo, alle ore 18:... Facciamo il punto sugli indisponibili (infortunati e squalificati) delle 20 squadre diA. ATALANTA INFORTUNATI : Djimsiti, Hateboer (stagione finita); Koopmeiners; Zapata (dubbio). SQUALIFICATI ...Lagiornata diA sarà, come sempre, su DAZN e su Sky . Tutte le partite compresi dunque i due derby saranno infatti visibili su DAZN tramite app, smart tv, tablet e mobili (e in ...L'AIA ha reso noto che sarà Davide Ghersini della sezione di Genova a dirigere la sfida valida per lagiornata dellaA 2022/23 contro il Sassuolo in programma venerdì 17 marzo, alle ore 18:...