Serie A 2022 2023 | statistiche e curiosità ventisettesima giornata | Udinese-Milan | occhio al segno X

(Di venerdì 17 marzo 2023)diA, ecco lee le. Il turno comincia venerdì 17 marzo alle 18,30 con la partita Sassuolo-Spezia: i neroverdi sono rimasti imbattuti in quattro delle cinque gare di campionato contro gli aquilotti (due vittorie ed altrettanti pareggi), l’unico successo della squadra di Semplici è arrivato il 6 febbraio 2021 in questo stadio (2-1). Alle 20,45 l’Atalanta ospita l’Empoli: dopo il trionfo per 2-0 ottenuto il 30 ottobre, i nerazzurri potrebbero aggiudicarsi entrambi i match stagionali nel torneo contro i toscani per la prima volta dal 2016/2017. Sabato 18 marzo alle 15,00 il Monza riceve la Cremonese: dopo la vittoria per 3-2 del 14 gennaio scorso, la squadra grigiorossa potrebbe diventare solo la seconda formazione contro cui i ...