Serale di Amici 22, Wax rinuncia a cantare senza autotune: interviene Maria De Filippi (Di venerdì 17 marzo 2023) Le ultime registrazioni del Serale di Amici 22 rivelano una certa tensione in studio tra la squadra Zerbi – Celentano e quella Arisa – Todaro. Il pomo della discordia è l’esibizione di Wax, allievo appartenente alla prima fazione. Stando ai rumors, Arisa gli avrebbe chiesto di cantare senza il supporto dell’autotune, ma il diretto interessato si sarebbe rifiutato categoricamente. Neanche a dirlo sarebbe nata una forte discussione che avrebbe fatto intervenire persino Maria De Filippi. Serale di Amici 22: Wax scatena il caos Non ci sono dubbi che Wax sia l’allievo più fumantino di Amici 22 e pare proprio che gli altri professori lo sappiano bene. La squadra Arisa – Todaro avrebbe giocato proprio su questo fattore per ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 17 marzo 2023) Le ultime registrazioni deldi22 rivelano una certa tensione in studio tra la squadra Zerbi – Celentano e quella Arisa – Todaro. Il pomo della discordia è l’esibizione di Wax, allievo appartenente alla prima fazione. Stando ai rumors, Arisa gli avrebbe chiesto diil supporto dell’, ma il diretto interessato si sarebbe rifiutato categoricamente. Neanche a dirlo sarebbe nata una forte discussione che avrebbe fatto intervenire persinoDedi22: Wax scatena il caos Non ci sono dubbi che Wax sia l’allievo più fumantino di22 e pare proprio che gli altri professori lo sappiano bene. La squadra Arisa – Todaro avrebbe giocato proprio su questo fattore per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmiciUfficiale : ? DOMANI, 17 Marzo, vi aspettiamo tutti ECCEZIONALMENTE alle 14.45 con 'Amici - Verso il Serale' e alle 16.10 con i… - WittyTV : 3, 2, 1… STRIKE A POSE ???? Gli allievi e i professori di #Amici22 sono più belli che mai! Non perdetevi questo shoot… - WittyTV : Un sogno che si avvera per i ragazzi di #Amici22... Tanta emozione e adrenalina a un giorno dalla prima puntata del… - annacasini96 : RT @WittyTV: Un sogno che si avvera per i ragazzi di #Amici22... Tanta emozione e adrenalina a un giorno dalla prima puntata del Serale, in… - bojrnrag : RT @zqnzonelli: È iniziato il serale di amici 22 ma io devo comunque ribadire la potenza della squadra bianca e di questa corale. Amici 16… -