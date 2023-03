Serale Amici 22 | chi viene eliminato sabato tra Federica e NDG? Anticipazioni registrazione

(Di venerdì 17 marzo 2023) È stata registrata oggi la prima puntata deldiche andrà in onda18 marzo, in prima serata su Canale 5. Il programma è stato condotto, come di consueto da Maria De Filippi, affiancata da Giuseppe Giofrè, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Cosa ci aspetta in questa serata di apertura deldel talent show più seguito della televisione italiana? Due gli eliminati daldiGià in questa puntata di esordio due dei concorrenti sarebbero stati eliminati. Si tratterebbe di Megan che avrebbe perso il ballottaggio finale contro Maddalena e Cricca. Una uscita di scena della studentessa con una borsa di studio di cinque settimane per New York. Al secondo ballottaggio sarebbero finiti, invece,. In questo caso, ...

Manca davvero poco al debutto deldi22 . In vista della prima puntata, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di sfida che vedrà scontrarsi Wax e Aaron . Il guanto lanciato dal professore, però, non è per niente ...Lo speciale che anticipa ildi. A sostituire Uomini e Donne , questo pomeriggio, ci sarà uno speciale dedicato alla scuola di talenti diretta da Maria De Filippi. A partire dalle 14.45, ...Nella fascia, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole , la ... Intanto, Otello tornerà a Napoli , per la gioia dei suoi. Guido si farà avanti per far ...

Arisa dalla parte di Wax: "Il guanto di sfida non è equo e scorretto nei tuoi confronti". Manca davvero poco al debutto del Serale di Amici 22. In vista della prima puntata, Rudy Zerbi ha deciso di ...Alle 14.45 non andrà in onda come di consueto Uomini e Donne: al suo posto ci sarà una puntata di Amici – Verso il Serale. Stando a quanto si legge sulla guida tv Mediaset, la messa in onda del dating ...