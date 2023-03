"Sequestro immediato": soldi, per Chiara Ferragni adesso si mette malissimo (Di venerdì 17 marzo 2023) La Rai pagherà una multa per l'indigestione di Instagram sul palco del Festival di Sanremo. La sanzione cui sarà condannata la tv di Stato per aver pubblicizzato il gigante social in maniera occulta (ma in realtà sarebbe più giusto utilizzare l'aggettivo palese), potrebbe andare da poco (10mila euro) a tanto 253mila euro per aver violato il Tusmar, il Testo unico dei servizi radiotelevisivi. Nel mirino di AgCom le numerose uscite di Chiara Ferragni, coconduttrice di due serate del Festival proprio in virtù dei suoi successi da imprenditrice digitale, la quale sul palco ha più volte coinvolto gli altri due conduttori in scatti e dirette trasmesse proprio su Instagram, tanto da portare la vicenda all'attenzione dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione. La notizia, oggetto di anticipazioni stampa durante tutta la giornata di ieri, è stata ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) La Rai pagherà una multa per l'indigestione di Instagram sul palco del Festival di Sanremo. La sanzione cui sarà condannata la tv di Stato per aver pubblicizzato il gigante social in maniera occulta (ma in realtà sarebbe più giusto utilizzare l'aggettivo palese), potrebbe andare da poco (10mila euro) a tanto 253mila euro per aver violato il Tusmar, il Testo unico dei servizi radiotelevisivi. Nel mirino di AgCom le numerose uscite di, coconduttrice di due serate del Festival proprio in virtù dei suoi successi da imprenditrice digitale, la quale sul palco ha più volte coinvolto gli altri due conduttori in scatti e dirette trasmesse proprio su Instagram, tanto da portare la vicenda all'attenzione dell'Autorità per le garanzie nella comunicazione. La notizia, oggetto di anticipazioni stampa durante tutta la giornata di ieri, è stata ...

