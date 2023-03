Sequestrati 110mila euro alla Pamela del ' Gatto in tangenziale'

(Di venerdì 17 marzo 2023) Ancora guai per Alessandra Giudicessa, la 43enne romana che recitò la gemellanel film 'Come unin'. L'attrice è stata raggiunta da una nuova denuncia per ricettazione e la ...

L'attrice è stata raggiunta da una nuova denuncia per ricettazione e la Guardia di finanza, su delega della procura di Roma, le ha sequestrato beni pereuro: sono state confiscate due polizze ...La misura è stata irrogata in ragione della "pericolosità sociale" accertata in capo all'attrice per il periodo dal 2011 al 2018 e derivante dal coinvolgimento in varie vicende giudiziarie in ...... su delega della procura di Roma, come riferisce La Repubblica , ha bussato alla porta della casa romana, dove l'attrice vive con il marito, per sequestrare beni pereuro. Nello specifico, ...

