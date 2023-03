Sequestrati 110mila euro a Alessandra Giudicessa, gemella di Come un gatto in tangenziale (Di venerdì 17 marzo 2023) L'attrice romana interpretò Pamela nel film con protagonista Paola Cortellesi. La misura applicata per ragioni di 'pericolosità sociale'. Era già successo nel ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) L'attrice romana interpretò Pamela nel film con protagonista Paola Cortellesi. La misura applicata per ragioni di 'pericolosità sociale'. Era già successo nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Andrea49418003 : RT @romatoday: Sequestrati beni per 110mila euro ad Alessandra Giudicessa, la Pamela di 'Come un gatto in tangenziale' - larampait : Sequestrati 110mila euro alla #Pamela de '#Comeungattointangenziale' - news_mondo_h24 : Sequestrati beni per 110mila euro: nuovi guai per le gemelle di “Come un gatto in tangenziale” - bizcommunityit : Roma, ancora guai per le gemelle di 'Come un gatto in tangenziale': sequestrati beni per 110mila euro - infoitinterno : Alessandra Giudicessa, alla Pamela di “Come un Gatto in tangenziale” sequestrati 110mila euro. «Pericolosità social… -