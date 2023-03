"Sepolto in casa". Finisce in tragedia il caso del vicino che tutti cercavano (Di venerdì 17 marzo 2023) È stato ritrovato nel corso delle operazioni di sgombero nella sua casa il corpo di Raffaele Lioce, 80enne scomparso a febbraio Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 marzo 2023) È stato ritrovato nel corso delle operazioni di sgombero nella suail corpo di Raffaele Lioce, 80enne scomparso a febbraio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, accumulatore seriale di 80 anni trovato morto in casa, il corpo sepolto da cianfrusaglie - LaGazzettaWeb : Foggia, accumulatore seriale di 80 anni trovato morto in casa, il corpo sepolto da cianfrusaglie - Boneca_J : #chilhavisto Amici #chilhavisters non so se avete sentito l’ultima ma Raffaele era davvero molto sepolto in casa. N… - Adnkronos : Scomparso da novembre, trovato morto in casa sepolto dai rifiuti . #Adnkronos - Smembronoie : Alla fine era davvero sepolto in casa #chilhavisto -